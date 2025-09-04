Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι, με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΔΕΗ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για την τοποθέτηση οπτικών ινών, για τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. από την εταιρεία «OSP CONTRACTORS E.E.» τη Δευτέρα 08/09/2025 και την Τρίτη 09/09/2025 από 07:00 – 15:00 ώρα

* Επί της οδού Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Συγγρού έως τη συμβολή της με την οδό Ζωοδόχου Πηγής (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Συγγρού προς την οδό Ζωοδόχου Πηγής) και

* Επί της οδού Ελευθερίας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού έως τη συμβολή της με την οδό Αθηνάς Εργάνης (κατεύθυνση από την οδό Αθηνάς Εργάνης προς την οδό Ασκληπιού).

Β. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για εκφόρτωση υλικών επί της οδού Πτολεμαίου και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Αθ. Μικρού έως τη διασταύρωσή της με την οδό Στεφάνοβικ, το Σάββατο 06/09/2025 από 07:00 έως 15:00 ώρα.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες επί της οδού Μαυροκορδάτου και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Λιακατά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Σουλίου, την Παρασκευή 05/09/2025 από 08:00 έως 12:00.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Ηρώων Αλβανικού Μετώπου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό 21ης Αυγούστου έως τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη, την Παρασκευή 05/09/2025 από 08:30 έως 11:00, για μεταφορά υλικών με γερανοφόρο όχημα

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών με γερανοφόρο όχημα, επί της οδού Δεληγιώργη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κωλέττη και Κανάρη της πόλης των Τρικάλων, το Σάββατο 06-09-2025 από 07:30 έως 12:30

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Βύρωνος και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ζωγράφου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Γαριβάλδη, το Σάββατο 06/09/2025 από 07:30 έως 13:00, για μεταφορά υλικών σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή