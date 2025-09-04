Ξεκίνησαν οι εργασίες πασσαλόπηξης στη γέφυρα Μαρούγγαινας από τον Δήμο Τρικκαίων. Η γέφυρα κατασκευάζεται από την αρχή, στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου χώρου στον Δήμο Τρικκαίων – Υποέργο 4: Επεμβάσεις (επισκευή, ενίσχυση, ανακατασκευή) όλων των γεφυρών του Ληθαίου ποταμού εντός της πόλης των Τρικάλων με σκοπό τη στατική τους αποκατάσταση και την αισθητική τους αναβάθμιση», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης («Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0») με προϋπολογισμό 3.300.000€ και ανάδοχο την εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ.. Η νέα αυτή πεζογέφυρα θα προσομοιάζει κατά το δυνατόν με την παλαιότερη και θα είναι δίτοξη με δύο συμμετρικά ημικυκλικά ανοίγματα ελεύθερης υδραυλικής διατομής. Τη μελέτη για την κατασκευή της γέφυρα στην αρχική, παραδοσιακή της μορφή, ως δωρεά ο «Σύλλογος Τρικαλινών Πολιτών – Γέφυρα Μαρούγκαινας», που συστάθηκε με πρωτοβουλία του τρικαλινού γιατρού γυναικολόγου – μαιευτήρα κ. Κυριάκου Τσαγκούλη.