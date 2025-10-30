Η παγκόσμια εβδομάδα Μητρικού θηλασμού έφτασε! Για 16η χρονιά το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας διοργανώνει εκδηλώσεις σε περιοχές όλης της Ελλάδας και γιορτάζει την μητρότητα. Κεντρικό σύνθημα των φετινών εκδηλώσεων είναι «Θηλασμός: Μια σταγόνα Αγάπης, ένας ωκεανός δύναμης!».

Μέσα από το φετινό μας σύνθημα, θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ουσία του θηλασμού.

Ο θηλασμός είναι τροφή. Αλλά όχι μόνο. Μέσα από τον δεσμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στην μητέρα και το παιδί, καλλιεργείται η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια. Το «Είμαι εδώ» που λέει χωρίς λόγια η μαμά.

Και έτσι μέσα από τον θηλασμό η αγάπη μεταμορφώνεται σε έναν ωκεανό δύναμης.

Κάθε σταγόνα γάλακτος κουβαλά ένα κομμάτι από τη φροντίδα, τη στοργή και τη δύναμη της μητρότητας. Είναι ο τρόπος που η φύση θυμίζει πως η αγάπη δεν χρειάζεται λόγια· αρκεί μια αγκαλιά, μια ανάσα, μια ματιά.

Ο θηλασμός δεν είναι μόνο τροφή. Είναι αρχή, είναι ρίζα, είναι ωκεανός δύναμης και αγάπης. Είναι μαγικό πως μια σταγόνα γάλα κρύβει μέσα της ολόκληρο τον κόσμο.

Όμως, Ο θηλασμός είναι μια γνώση που μεταφέρεται από γυναίκα σε γυναίκα. Από μητέρα σε μητέρα.

Αυτή η γιορτή είναι μια υπενθύμιση πως σε αυτό το ταξίδι καμία δεν είναι μόνη. Γιορτάζουμε, μιλάμε, υποστηρίζουμε κάθε μητέρα, κάθε γυναίκα ώστε να καταφέρει αυτό που ονειρεύεται.

Για όλους αυτούς τους λόγους το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Θηλασμού & Μητρότητας συνεχίζει να προσφέρει τόσα χρόνια εθελοντικά και ανιδιοτελώς βοήθεια, ενημέρωση, πληροφορία και γνώση, ώστε να μπορεί να βρίσκει η κάθε θηλάζουσα από κάθε άκρη της Ελλάδας ό,τι χρειάζεται και ό,τι έχει ανάγκη για να μπορέσει να ξεκινήσει το ταξίδι του θηλασμού, να το συνεχίσει όσο επιθυμεί εκείνη και το παιδί της, αλλά κυρίως να μπορέσει να απολαύσει τη φυσικότητα και το μεγαλείο του.

Σε περιμένουμε με χαρά και ενθουσιασμό στην δικιά μας εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στο χώρο της Σκακιέρας στο Μουσείο Τσιτσάνη, στις 11:00 το πρωί (σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσα στο χώρο του μουσείου) να γιορτάσεις μαζί μας την *Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2025.

*To 1992 καθιερώνεται διεθνώς ο εορτασμός της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού από την WABA (Παγκόσμια συμμαχία για την προώθηση του θηλασμού), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη UNICEF, στις 1-7 Αυγούστου. Στην Ελλάδα, η εβδομάδα αυτή εορτάζεται 1-7 Νοεμβρίου.