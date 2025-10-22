Τρέφοντας μεγάλη αγάπη γι’ αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια, το μοντέλο από τη Λάρισα, Γιάννης Ψιψιλής προσπαθεί να χτίσει μια καριέρα στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις.

Μπορεί να μην τα κατάφερε στο περιβόητο GNTM, αλλά αποδεικνύει καθημερινά στον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ένα μεγάλο βήμα προς αυτόν του τον στόχο ήταν η εμφάνισή του σε πασαρέλα του εξωτερικού και δη στο Μιλάνο για την SHEIN Italy.

Ο ίδιος εντυπωσιασμένος έγραψε σε ανάρτησή του: «Όμορφο συναίσθημα να κυνηγάς τα όνειρα σου, να μην σταματάς να ελπίζεις να κλείνεις τα μάτια και να οραματίζεσαι, χθες έκανα την πρώτη μου πασαρέλα στο εξωτερικό για την SHEIN Italy, μεγάλη εμπειρία και πολύ όμορφη!

Συνεχίζουμε για όσα έρχονται!».