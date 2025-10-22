Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του THE NEWSPAPER, μια γειτόνισσα ανησύχησε όταν, παρά τα επανειλημμένα χτυπήματα στο κουδούνι του διαμερίσματος, ο ηλικιωμένος δεν απαντούσε. Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, φοβούμενη πως κάτι κακό είχε συμβεί.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλου έφτασαν στο σημείο και, αφού εισήλθαν στο διαμέρισμα, τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ήταν ήδη νεκρός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Δον Δαλεζίου, στο κέντρο της πόλης.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία ενημερώθηκε και έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Η Αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όλα δείχνουν ότι πρόκειται για φυσικά αίτια.