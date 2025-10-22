Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο KarditsaLive.Net, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κώστας Τζέλλας ο Νοέμβριος θα είναι ένας πολύ θερμός μήνας, καθώς οι λύσεις που περίμεναν αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν ήρθαν και πλέον είναι υποχρεωμένοι να διεκδικήσουν δυναμικά.

Την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά διευρυμένη σύσκεψη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, με την συμμετοχή εκπροσώπων 20 Τοπικών Κοινοτήτων. Κατά τη διάρκειά της τονίστηκε ότι η κυβέρνηση αντί να δώσει τα οφειλόμενα στους αγρότες χρήματα χειρίζεται το θέμα καθαρά επικοινωνιακά και δεν έχει πληρώσει ούτε καν αυτά των προηγούμενων ετών. Παράλληλα καυτηριάστηκαν οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και οι καθυστερήσεις των φετινών πληρωμών παρά τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις.

Όλα τα παραπάνω, σημείωσε ο κ. Τζέλλας, έχουν σκορπίσει απογοήτευση και έχουν βυθίσει σε απόγνωση τους ασχολούμενους με τον πρωτογενή τομέα και ξεκαθαρίστηκε πως ο δρόμος που απομένει είναι των δυναμικών κινητοποιήσεων.

Με αυτό ως δεδομένο, τις επόμενες ημέρες θα γίνουν περιοδείες ενημέρωσης σε όλα τα χωριά ενώ την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου η ΕΟΑΣΚ θα συμμετάσχει στην διευρυμένη συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα.

