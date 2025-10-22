Στην καρδιά της Λάρισας, ένας τολμηρός δημιουργός έχει επαναστατήσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά όπως πηλό και άχυρα.

Αυτή η βιώσιμη προσέγγιση στην κατασκευή σπιτιών προσφέρει όχι μόνο οικολογικά οφέλη, αλλά και μια νέα αισθητική που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον.

Η πρωτοβουλία του Λαρισαίου, τεχνίτη στην φάρμα του Νέσσωνα, ενσωματώνει την τοπική παράδοση με σύγχρονες ανάγκες, ενθαρρύνοντας την κοινότητα να ανακαλύψει ξανά τις αξίες της φυσικής δόμησης. Μέσω του έργου του, προάγεται η συνείδηση για τη βιωσιμότητα και τη σημασία της χρήσης ανανεώσιμων πόρων στην αρχιτεκτονική.

