Όταν συναντώνται δυο κόσμοι που απέχουν μεταξύ τους εκατομμύρια χρόνια τότε είτε οι συντεταγμένες στον χωροχρόνο δεν αντιστοιχούν άμεσα στην αιτιώδη δομή των γεγονότων, είτε κάποιος προβάλλει τεχνικά το παρελθόν στο παρόν.

Η Θεσσαλία έχει προϊστορία, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βαγγέλης Μητρούσιας, παρουσιάζοντας το σχέδιο για ένα πάρκο με δεινοσαύρους στα Τέμπη. Εμπνευσμένος από το Jurassic Park, με τους ατυχείς επισκέπτες, ο Βάϊος Παναγιώτου, κατασκευαστής έξυπνων θεματικών πάρκων υπόσχεται ένα πρωτότυπο Robotic Park με δεινοσαύρους στην Ελλάδα.

«Ετοιμαζόμαστε να τους φέρουμε και μελετούμε το τοπίο για να αποδώσει στο 100% την αίσθηση του φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο ζούσαν οι δεινόσαυροι». Δεν πρόκειται για γενετική προβολή, αλλά για μηχανική.

Στην Σαγκάη μας έδωσαν την δυνατότητα να κατασκευάσουμε τα πρώτα 12 ζώα που χρησιμοποιήθηκαν στο γύρισμα μιας ταινίας και ακολούθησε το πάρκο ρομπότ δεινοσαύρων στο Πεκίνο το 2018, λέει ο κ. Παναγιώτου. Π.χ. «Ο βραχιόσαυρος το μεγαλύτερο ζώο εκείνης της περιόδου είχε μήκος 20 μέτρα μήκος και 15 μέτρα ύψος». Ο κ. Παναγιώτου ταξιδεύει στο Βιετνάμ, όπου αυτήν την περίοδο συνεργάζεται με μια εταιρεία για την δημιουργία ενός θεματικού πάρκου με ρομπότ, καθώς φαίνεται ότι ο κόσμος αυτών εξαφανισμένων θηρίων γοητεύει μικρούς και μεγάλους..

Σήμερα, έπειτα από οκτώ χρόνια εμπειρία σχεδιάζει ένα νέο Jurassic park μέσα σε ένα τοπίο που προσομοιάζει με την Τριαδική περίοδο, στην πατρίδα του και μάλιστα βλέπει τα Τέμπη ως το κατάλληλο φυσικό περιβάλλον που μπορεί να φιλοξενηθεί. Η ταυτοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος δεν επηρεάζει την φύση, ούτε δημιουργεί αλλαγές στο τοπίο. Αντιθέτως, το αγκαλιάζει.

Το Ριάντ της Σαουδικής Αραβία, όπου κατασκευάζεται ένα ανάλογο πάρκο κάλεσε τον κ. Παναγιώτου για να αναλάβει ένα ανάλογο Project και δεν αποκλείεται να έχει την υπογραφή ενός Έλληνα, με πολλές ικανότητες, γνώσεις και φαντασία.