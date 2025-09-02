Περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, θα βρεθούν αύριο στο Πεκίνο για την εκδήλωση της «Ημέρας Νίκης», που σηματοδοτεί τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το προσεκτικά σκηνοθετημένο θέαμα στοχεύει να προβάλει τη στρατιωτική ισχύ και τη διπλωματική επιρροή της Κίνας εν μέσω αμφιβολιών για τον παγκόσμιο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μειώνει την ξένη βοήθεια, αποσύρεται από τους διεθνείς θεσμούς και διεξάγει έναν σαρωτικό εμπορικό πόλεμο σε συμμάχους και αντιπάλους.

Η άνευ προηγουμένου κοινή εμφάνιση του Σι, πλαισιωμένου από τον Πούτιν και τον Κιμ, επιβλέποντας την επίδειξη εξοπλισμού αιχμής, όπως υπερηχητικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μπορεί κάλλιστα να είναι η καθοριστική εικόνα της παρέλασης, ενός «Άξονα Αντίστασης» που αψηφά τη Δύση. Για τον Κιμ, ο οποίος πέρασε στην Κίνα με το θωρακισμένο τρένο του νωρίς την Τρίτη, αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη πολυμερής εκδήλωση και η πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα παραστεί σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση εδώ και 66 χρόνια.

Πρόβες για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα AP

«Η παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, του (Ιρανού) Μασούντ Πεζεσκιάν και του Κιμ Γιονγκ Ουν υπογραμμίζει τον ρόλο της Κίνας ως ηγετικής αυταρχικής δύναμης στον κόσμο», δήλωσε ο Νιλ Τόμας, ειδικός σε θέματα κινεζικής πολιτικής στο Κέντρο Ανάλυσης της Κίνας του Ινστιτούτου Πολιτικής της Κοινωνίας της Ασίας.

Η αύξηση των ηγετών από χώρες της Κεντρικής Ασίας, της Δυτικής Ασίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση φέτος σε σύγκριση με την τελευταία του 2015 υπογραμμίζει την πρόοδο του Πεκίνου στην περιφερειακή διπλωματία, πρόσθεσε ο Τόμας. Οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν στις 9 π.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua της Κίνας.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και ο πρωθυπουργός της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, επικριτές και οι δύο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, είναι οι μόνοι δυτικοί ηγέτες που θα παραστούν.

Ο Τραμπ, του οποίου η στρατιωτική παρέλαση τον Ιούνιο προκάλεσε τις μεγαλύτερες πανεθνικές διαμαρτυρίες από την επιστροφή του στην εξουσία, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στις στενές του σχέσεις με τον Σι, τον Πούτιν και τον Κιμ, αλλά δεν έχει καταφέρει να κάνει καμία σημαντική διπλωματική πρόοδο.

«Πόλεμος Μνήμης»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Σι συγκέντρωσε ηγέτες αναπτυσσόμενων χωρών για να υποστηρίξουν έναν πιο ισότιμο, πολυπολικό κόσμο και να προωθήσουν τη «σωστή ιστορική προοπτική» του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα περιφερειακό φόρουμ ασφάλειας στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν.

Η παρέλαση αποτελεί επίσης μέρος ενός «πολέμου μνήμης» στον οποίο η Κίνα και η Ρωσία προσφέρουν μια εναλλακτική ιστορία σε μια δυτική αφήγηση που πιστεύουν ότι υποβαθμίζει τον ρόλο τους στην καταπολέμηση των φασιστικών δυνάμεων, έγραψε το Brookings Institution σε μια εργασία την περασμένη εβδομάδα.

Ο Σι έχει χαρακτηρίσει τον πόλεμο ως ένα σημαντικό σημείο καμπής στη «μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» στο οποίο ξεπέρασε την εισβολή της Ιαπωνίας για να γίνει μια οικονομική και γεωπολιτική δύναμη. Ενώ ορισμένοι κάτοικοι έχουν κάνει πατριωτικά και στρατιωτικά κουρέματα πριν από την παρέλαση, μπορεί να μην συμμερίζονται όλοι οι απλοί Κινέζοι αυτόν τον ενθουσιασμό.

Το κέντρο του Πεκίνου έχει σχεδόν παραλύσει από τα μέτρα ασφαλείας και τους ελέγχους κυκλοφορίας εβδομάδες πριν τη μεγάλη παρέλαση.Σε εθνικό επίπεδο, οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν κινητοποιήσει δεκάδες χιλιάδες εθελοντές και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος για να παρακολουθούν τυχόν σημάδια πιθανής αναταραχής πριν από το σόου, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε διαδικτυακές ανακοινώσεις στρατολόγησης.

Ταϊβανέζοι αξιωματούχοι εκτίμησαν τη Δευτέρα ότι το Πεκίνο δαπανά 5 δισεκατομμύρια δολάρια – το ισοδύναμο του 2% του συνολικού αμυντικού προϋπολογισμού του – για την παρέλαση. Μια ανάρτηση του Ιουλίου στο Zhihu, το αντίστοιχο της Quora στην Κίνα, ρώτησε τους χρήστες τι περίμεναν περισσότερο από την παρέλαση.

«Ελπίζω να ξοδέψουν λιγότερα χρήματα και να τα χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων», έγραφε μια απάντηση που έγινε viral και έκτοτε έχει διαγραφεί. Άλλοι είχαν προτρέψει την κυβέρνηση να κηρύξει εθνική αργία, μια κίνηση που δεν έκανε.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1676070/kina-rosia-voreia-korea-o-aksonas-antistasis-pou-apsifa-ti-dysi-kai-to-soou-sto-pekino