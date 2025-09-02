Σύμφωνα με μια μητέρα τριών κοριτσιών, μια σχολική τσάντα «έχει σίγουρα 40 με 50 ευρώ. Μολύβια, κασετίνες, μαρκαδόροι. Είναι ένα κατοστάρι. Αγγλικά; Στο δημοτικό έχουμε και τα γαλλικά…» αναφέρει αρχικά για να συμπληρώσεις πως «το μήνα το φροντιστήριο θέλει σίγουρα 400 ευρώ. Τα βιβλία των φροντιστηρίων τα πληρώνεις εσύ, 60-70 ευρώ».

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι απαραίτητες για τα παιδιά του Δημοτικού, ωστόσο και αυτές επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

«Η μία δραστηριότητα… 40 με 50 ευρώ. Η εγγραφή συνήθως είναι γύρω στο εικοσάρικο», λέει η γονέας.

«Τι άλλο θέλουμε; Μπουκάλι για το νερό, 10 ευρώ. Τάπερ, άλλο ένα δεκάρι». Τα ρούχα σύμφωνα με την μητέρα των τριών κοριτσιών, κοστίζουν 70 ευρώ.

Έναρξη με… 1.200 ευρώ

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, «1.200 ευρώ για να ξεκινήσει ένα παιδί να περάσει την πόρτα του σχολείου». Και όταν τα παιδιά είναι τρία… «3.600 ευρώ. Και ο Σεπτέμβρης είναι ο πιο δύσκολος μήνας. Φτάνεις σε σημείο να σκέφτεσαι αν θα πάρεις το γάλα. Μόνο και μόνο για να πάει το παιδί με αξιοπρέπεια στο σχολείο».

Η μητέρα των τριών κοριτσιών καταλήγει λέγοντας πως «η θα δανειστούμε ή θα κάνουμε το σταυρό μας και θα δούμε τι φαίνεται»

Να σημειωθεί πως παρόμοιες καταστάσεις βιώνουν και αρκετές οικογένειες που θα στείλουν τα παιδιά τους στο Δημοτικό. Συγκεκριμένα, ψάχνουν λύσεις για να καλύψουν πιο οικονομικά τα έξοδα που αφορούν το μέλλον των παιδιών τους.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1676056/sxolika-eidi-1-200-evro-gia-na-ksekinisei-ena-paidi-na-perasei-tin-porta-tou-sxoleiou