Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε πως τα οριστικά αποτελέσματα για την αξία τοποθέτησης (voucher) έχουν ανακοινωθεί.

Τα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ φιλοδοξούν και τη φετινή χρονιά να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σχέδιο πραγματικής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

Παρακαλούνται όλοι οι γονείς που ενδιαφέρονται για συμμετοχή των παιδιών τους στα ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ , να εκτυπώσουν το voucher μέσω της ειδικής εφαρμογής “οριστικά αποτελέσματα” της ΕΕΤΑΑ, (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet), και να το φέρουν στις δομές μας ώστε να γίνει η εγγραφή.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου με καταληκτική ημερομηνία τις 15 Σεπτεμβρίου (καθημερινά μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία των ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ).

Με σεβασμό στον μοναδικό ρόλο του κάθε γονέα και στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού δημιουργούμε όλοι μαζί δεσμούς ζωής…

Περίοδος έγγραφων 1 – 15 Σεπτεμβρίου