Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΑΝΝΑ ΑΠ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ
ΕΤΩΝ 79
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα Μπουρνάζου και Γεώργιος Ανδριόπουλος, Αντιγόνη Μπουρνάζου και Αναστάσιος Ντέλκος, Αθανασία Μπουρνάζου, Ειρήνη Μπουρνάζου και Φώτης Τουραλιάς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σάκης, Αποστόλης, Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος, Οδυσσέας, Ειριάννα
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας, την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
