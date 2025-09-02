Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.

ΑΝΝΑ ΑΠ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ

ΕΤΩΝ 79

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα Μπουρνάζου και Γεώργιος Ανδριόπουλος, Αντιγόνη Μπουρνάζου και Αναστάσιος Ντέλκος, Αθανασία Μπουρνάζου, Ειρήνη Μπουρνάζου και Φώτης Τουραλιάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σάκης, Αποστόλης, Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος, Οδυσσέας, Ειριάννα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας, την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».