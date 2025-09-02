Ωστόσο, γύρω από τη χρήση τους κυκλοφορούν ακόμη αρκετές λανθασμένες αντιλήψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσάρεστες συνέπειες — τόσο για την υγεία όσο και για την κατανάλωση ενέργειας.

Μύθος 1: Ο κλιματισμός αρκεί – δεν χρειάζεται αερισμός

Πολλοί θεωρούν ότι το κλιματιστικό δροσίζει και ταυτόχρονα ανανεώνει τον αέρα στο εσωτερικό. Η αλήθεια είναι πως τα περισσότερα κλιματιστικά δεν έχουν λειτουργία εξαερισμού: απλώς ανακυκλώνουν τον ήδη υπάρχοντα αέρα, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία και μειώνοντας την υγρασία. Επομένως, ο τακτικός αερισμός του χώρου είναι απαραίτητος για την ποιότητα του αέρα. Ιδανικά, αυτό πρέπει να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή. Η πιο αποδοτική μέθοδος είναι ο διαμπερής αερισμός, που επιτρέπει τη γρήγορη και πλήρη ανανέωση του αέρα χωρίς σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό.

Μύθος 2: Όσο πιο χαμηλή η θερμοκρασία, τόσο πιο γρήγορη η ψύξη

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι αν ρυθμίσουν το κλιματιστικό στους 16°C, το δωμάτιο θα δροσιστεί πιο γρήγορα. Ωστόσο, η απόδοση του μηχανήματος δεν αυξάνεται με τη μείωση της ρύθμισης θερμοκρασίας — απλώς λειτουργεί περισσότερη ώρα για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Για αποτελεσματική και οικονομική ψύξη, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα και να διατηρείτε σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 24-26°C. Αποφύγετε την πλήρη απενεργοποίηση του κλιματιστικού κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς αυτό απαιτεί μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας όταν επανεκκινείται.

Μύθος 3: Το κλιματιστικό βλάπτει την υγεία

Η πεποίθηση ότι το κλιματιστικό προκαλεί κρυολογήματα ή αναπνευστικά προβλήματα δεν ευσταθεί, εφόσον γίνεται σωστή χρήση. Το κλειδί είναι να αποφευχθεί η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου – ιδανικά να μην ξεπερνά τους 8-10 βαθμούς. Επίσης, καλό είναι να μην εκτίθεστε άμεσα στη ροή του ψυχρού αέρα. Πολλά σύγχρονα μοντέλα, όπως αυτά με τεχνολογία AI Air ή λειτουργία Soft Air, εντοπίζουν τη θέση των ατόμων στο χώρο και προσαρμόζουν τη ροή του αέρα ώστε να μην είναι άμεση, διατηρώντας άνετο και υγιεινό περιβάλλον.

Τα ενσωματωμένα φίλτρα συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα, απομακρύνοντας σκόνη, αλλεργιογόνα και ακόμη και παθογόνους μικροοργανισμούς. Ωστόσο, αν δεν καθαρίζονται τακτικά, μπορεί να αποτελέσουν εστία βακτηρίων ή μυκήτων, που ενδέχεται να προκαλέσουν ακόμη και συμπτώματα άσθματος.

Μύθος 4: Τα κλιματιστικά δεν χρειάζονται καθαρισμό

Πολλοί πιστεύουν ότι τα κλιματιστικά είναι «αυτοκαθαριζόμενα», αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται ή να αντικαθίστανται τακτικά, ενώ η εσωτερική μονάδα χρειάζεται συντήρηση και χημικό καθαρισμό, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο – ιδανικά πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Αν η συσκευή χρησιμοποιείται και για θέρμανση, καλό είναι να γίνεται ένας επιπλέον έλεγχος το φθινόπωρο.

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν αυτόματη λειτουργία καθαρισμού ή τεχνολογία Freeze, η οποία απομακρύνει τις ακαθαρσίες μέσω της απόψυξης. Αυτές οι δυνατότητες συντηρούν την καθαριότητα στο εσωτερικό της συσκευής ανάμεσα στις κανονικές συντηρήσεις.

Η εξωτερική μονάδα, επίσης, δεν πρέπει να παραμελείται: σκόνη και βρωμιά που συσσωρεύονται στα πτερύγια μειώνουν την απόδοση και αυξάνουν την κατανάλωση ρεύματος.

Μύθος 5: Ο κλιματισμός είναι επιβλαβής για τα κατοικίδια

Ορισμένοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ανησυχούν ότι ο κλιματισμός βλάπτει τους μικρούς τους φίλους. Στην πραγματικότητα, η υπερβολική ζέστη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για τα ζώα, ειδικά για σκύλους και γάτες, που δυσκολεύονται να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία τους. Ο δροσερός αέρας του κλιματιστικού, σε αντίθεση με αυτόν του ανεμιστήρα, προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση.

Το μόνο που απαιτείται είναι να ακολουθούνται οι ίδιες βασικές αρχές όπως στους ανθρώπους: όχι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και αποφυγή της άμεσης έκθεσης στο ρεύμα του αέρα. Επιπλέον, η τακτική συντήρηση της συσκευής είναι εξίσου σημαντική για την προστασία της υγείας των κατοικίδιων από πιθανούς παθογόνους παράγοντες.