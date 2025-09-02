Καταπράσινη με άφθονο τρεχούμενο νερό, είναι κτισμένη στην πλαγιά του βουνού Πατέλες και έχει χαρακτηριστεί, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, παραδοσιακός οικισμός.

Unsplash

Τη διατρέχει ένα μικρό ποταμάκι και διαθέτει πολλές πηγές με όμορφες παραδοσιακές κρήνες.

Η ιστορία της Καρδιανής ξεκινάει από την αρχαιότητα. Σε ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν έξι τάφοι της Γεωμετρικής εποχής και πολλά άλλα αρχαιολογικά ευρήματα που φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου, αλλά και της Αθήνας.

Unsplash

To χωριό κατοικείται, από παλιά, από ορθόδοξους και καθολικούς που συμβιώνουν αρμονικά στο πέρασμα των αιώνων.

Η καθέδρα των ορθόδοξων, η Αγία Τριάδα, αποτελεί διατηρητέο μνημείο και ταυτόχρονα έναν επιβλητικό ναό.

Οι δύο καθολικοί ναοί, η Μετάσταση της Θεοτόκου (“Σαντίσσιµος”) και τα Γενέθλια της Θεοτόκου (Κιουρά).

Το χωριό έχει παράδοση στο μάρμαρο και ανέδειξε πολλούς τεχνίτες μαρμαράδες.

Μετά τις βόλτες σας στα σοκάκια του χωριού, κάντε μια στάση στο καφενείο της Δήμητρας για καφέ, γλυκά και μεζέδες. Στον όρµο Γιαννάκη, κάτω από την Καρδιανή, η παραδοσιακή ταβέρνα Ντίνος σερβίρει φρέσκο ψάρι, πολλούς μεζέδες και ωραία γαριδομακαρονάδα.

Unsplash

Κι αν θέλετε να απολαύσετε κοκτέιλ, κρασί αλλά και sushi αγναντεύοντας την υπέροχη θέα στη θάλασσα και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, επιβάλλεται η επίσκεψη στο Sunset Bar. Κάτω από το χωριό, θα χαρείτε την καθαρή θάλασσα στον όρμο της Καρδιανής (Γιαννάκη), ενώ σε κοντινή απόσταση θα βρείτε και τις παραλίες Καλύβια και Άγιος Πέτρος.