Θύμα άγριου bullying έπεσε στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης από μαθητές δημοτικού σχολείο ένας 11χρονος όπως καταγγέλλει η μητέρα του.

Η μητέρα του 11χρονου, Ελένη Σιώπη περιέγραψε μιλώντας στον ANT1 τι συνέβη.

«Ο γιος μου την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα. Εκείνη την ώρα κάποιος ήρθε από πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι και αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που υπήρχε στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο και τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας», ανέφερε η κ. Σιώπη.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια η μητέρας του 11χρονου μαθητή «αυτό γίνεται καθημερινά σε αυτό το σχολείο. Είναι διάφορα παιδάκια που δίνουν μόνο ξύλο».

Η κα Σιώπη στη συνέχεια στράφηκε κατά του σχολείου και της διευθύντριας καταγγέλλοντας ότι της είπε να μάθει στον γιο της να μην δίνει σημασία στο bullying που δέχεται. «Το σχολείο είναι ανύπαρκτο σε όλα. Εμένα δεν με ενημέρωσε κανείς ότι χτύπησε στο κεφάλι το παιδί μου» καταγγέλλοντας ότι «η διευθύντρια μου είπε “μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του 11χρονου μαθητή συμπλήρσε στη συνέχεια πως «την πρώτη χρονιά στο πρώτο σκηνικό, γύρισε και μου είπε ότι τα παιδιά από τα οποία δέχεται το bullying “είναι από καλή οικογένεια”. Εμείς δηλαδή από τι είμαστε;» ενώ τόνισε ότι «αυτό γίνεται εδώ και 3 χρόνια»

Προτού καταλήξει η κα Σιώπη ανέφερε πως ο γιος της δεν θέλει να πάει στο σχολείο ενώ παράλληλα σημείωσε πως όταν ο σύζυγός της ρώτησε τη διευθύντρια αν έχει ρωτήσει τον γιο του για ό,τι συνέβη εκείνη του απάντησε «ο Αλέξανδρος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια».

Δείτε το βίντεο του ANT1: