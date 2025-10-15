Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκαν χθες, Τρίτη, δύο νεαροί ηλικίας 18 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για κλοπή κατά συναυτουργία, παραβίαση περιορισμών διαμονής και επικίνδυνη οδήγηση, μετά την κλοπή αυτοκινήτου στις Αλυκές το περασμένο Σάββατο.

Το ιστορικό

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο ενήλικοι μαζί με δύο ακόμη ανήλικους φίλους τους είχαν απομακρυνθεί χωρίς άδεια από το Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου, όπου φιλοξενούνταν. Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στις Αλυκές, εντόπισαν ξεκλείδωτο όχημα ιδιοκτησίας 52χρονου και, όπως δήλωσαν αργότερα, αποφάσισαν να το πάρουν για «μια βόλτα» επειδή είχαν ραντεβού με κορίτσια.

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη αντιλήφθηκε την κλοπή και ειδοποίησε τον άνδρα της, ο οποίος μπήκε στο δικό του αυτοκίνητο και καταδίωξε τους νεαρούς, ενημερώνοντας παράλληλα την Αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες έχασαν τον έλεγχο και προσέκρουσαν σε δέντρο στο Πεδίον του Άρεως, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο 52χρονος, στην προσπάθειά του να τους σταματήσει, τραυματίστηκε στον ώμο, αλλά κατάφερε να συγκρατήσει τον 19χρονο οδηγό, ενώ ένας από τους ανήλικους διέφυγε. Στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι ανέφεραν ότι δεν σταμάτησαν από φόβο, όταν αντιλήφθηκαν πως τους καταδίωκε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

Στην ακροαματική διαδικασία

Το δικαστήριο καταδίκασε τον 18χρονο σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο 600 ευρώ, ενώ στον 17χρονο επιβλήθηκε ποινή 3,5 ετών και επίσης 600 ευρώ πρόστιμο. Η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης για τον δεύτερο μετατράπηκε σε επικίνδυνη οδήγηση από κοινού. Και οι δύο νεαροί θα εκτίσουν ολόκληρη την ποινή, καθώς η έφεσή τους δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

