Εφυγε σήμερα από τη ζωή, ήσυχα στην οικεία του στο Βελεστίνο -σύμφωνα με ανθρώπους του κοντινού περιβάλλοντός του- ο αλευροβιομήχανος Κωνσταντίνος Μπαλαμώτης, σε ηλικία 91 ετών.

Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και όσοι τον γνώρισαν τον αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση, κάνοντας λόγο για έναν υπέροχο άνθρωπο, ευγενικό, μειλίχιο, μεθοδικό, κοινωνικό και συγκροτημένο.

Ο Κωνσταντίνος Μπαλαμώτης ήταν ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, πολιτικοποιημένος με άποψη και επιρροή στα τεκταινόμενα της περιοχής.

Ευτύχησε με τη σύζυγό του Ματίνα Σδρούλια να καμαρώσουν τις τρεις κόρες τους και πολλά εγγόνια.

Κοντινά του πρόσωπα, και όχι μόνο, μιλούν για έναν άνθρωπο με ευαισθησίες για τον συνάνθρωπό του, καθώς βοηθούσε διακριτικά και χωρίς αντάλλαγμα όπου μπορούσε και υπήρχε ανάγκη.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Πέμπτη, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Βελεστίνο.

ΠΗΓΗ: taxydromos.gr