Απεβίωσε σε ηλικία 40 ετών ο Χρίστος Χουχορέλος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα Κωνσταντοπούλου

ΟΙ ΓΙΟΙ: Βασίλης, Μάριος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Βασίλειος και Αρετή Χουχορέλου, Θεόδωρος και Μαρία – Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δήμητρα και Γιώργος, Έλλη και Πάνος

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ: Κωνσταντίνος Τσακνάκης

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό στις 2,30 μ.μ.

Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο στον Ναό.