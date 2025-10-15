Απεβίωσε σε ηλικία 40 ετών ο Χρίστος Χουχορέλος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα Κωνσταντοπούλου
ΟΙ ΓΙΟΙ: Βασίλης, Μάριος
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Βασίλειος και Αρετή Χουχορέλου, Θεόδωρος και Μαρία – Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δήμητρα και Γιώργος, Έλλη και Πάνος
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ: Κωνσταντίνος Τσακνάκης
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό στις 2,30 μ.μ.
Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο στον Ναό.
