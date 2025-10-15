Μια νέα τραγωδία χτύπησε την ίδια οικογένεια στον Βόλο, μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 3:23 π.μ., άγνωστοι δράστες έκλεψαν το αυτοκίνητο ενός Βολιώτη, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του, σκορπίζοντας οργή, απογοήτευση και απόγνωση.

Η κλοπή μέσα στη νύχτα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι κλέφτες φέρεται να έδρασαν αθόρυβα και οργανωμένα, πιθανότατα γνωρίζοντας τις κινήσεις της οικογένειας. Το όχημα – αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς τους – εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να αφήσει πίσω του κανένα ίχνος.

Η οικογένεια αντιλήφθηκε την κλοπή νωρίς το πρωί και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνες σε όλη την περιοχή.

Δεύτερο “χτύπημα” σε δύο μήνες

Το σοκ είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η συγκεκριμένη οικογένεια βιώνει μια πρωτοφανή ατυχία.

Μόλις πριν δύο μήνες, έχασαν όλα τα ζώα της φάρμας τους από ευλογιά, βλέποντας τον κόπο και το μεροκάματο ετών να εξανεμίζεται μέσα σε λίγες ημέρες.

Και τώρα, η κλοπή του αυτοκινήτου ήρθε να ολοκληρώσει τον εφιάλτη.

«Δεν προλαβαίνουμε να σταθούμε στα πόδια μας… Μας χτυπούν από παντού», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο, εμφανώς συγκλονισμένο.

Έρευνες σε κάμερες και σημεία της περιοχής

Από τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Βόλου εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε αντλιοστάσιο, κατοικίες, καταστήματα και δρόμους της περιοχής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο αξιοποιήσιμο στοιχείο.

Το αυτοκίνητο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα κλοπών οχημάτων που δρα στην περιοχή της Μαγνησίας