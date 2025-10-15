Στον Α’ Ανακριτή Βόλου οδηγήθηκε σήμερα το απόγευμα ένας 12χρονος μαθητής, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Το περιστατικό

Το πρωί της Τετάρτης, σε σχολείο του Βόλου, λίγο πριν την αναχώρηση των μαθητών για εκδρομή, ο 12χρονος φέρεται να έβγαλε έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα πέντε εκατοστών και να απείλησε συμμαθητή του, επίσης 12 ετών, στο ύψος της κοιλιακής χώρας, ζητώντας του τα χρήματά του. «Δώσε μου τα χρήματά σου», φέρεται να είπε ο ανήλικος δράστης, σύμφωνα με τη δικογραφία. Ο συνομήλικος μαθητής ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο 12χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα, ενώ υποστήριξε πως είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με συμμαθητές του, χωρίς να αποκαλύψει την προέλευση.

Η δικαστική εξέλιξη

Ο ανήλικος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς είναι κάτω των 15 ετών, δεν μπορεί να κρατηθεί ή να προφυλακιστεί, αλλά ενδέχεται να του επιβληθούν αναμορφωτικά μέτρα και περιοριστικοί όροι. Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η παρακολούθηση συνεδριών σε κέντρο ψυχικής υγείας.

