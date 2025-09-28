Την οργή του Νίκου Πλακιά, του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, προκάλεσε η διαρροή φωτογραφιών που φέρεται να δείχνουν σάκους με τις σορούς θυμάτων.

Ο κ. Πλακιάς τονίζει σε ανάρτησή του ότι δεν γνωρίζει πώς έγινε αυτή η διαρροή και διερωτάται αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει με σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων. «Δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό; Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πώς παραδώσανε τα παιδιά μας;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων. Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τους αναφέρουν οι των εντολέων τους.

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό; Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πώς παραδώσανε τα παιδιά μας; Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς ; Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη; Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ κάθε ημέρα; Οι σακούλες αυτές που δείχνετε έχουν μέσα ό,τι ποιο ιερό υπάρχει, δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά!!!»

ΠΗΓΗ: enikos.gr