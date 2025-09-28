Σοβαρά τραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής μία 62χρονη γυναίκα η οποία μέσα σε πίστα με ηλεκτρικά αυτοκινητάκια για παιδιά χτυπήθηκε από ένα αυτοκινητάκι με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στο πόδι και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται περιμένοντας να εγχειριστεί στο τραυματισμένο της πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com η γυναίκα μπήκε στην πίστα με εγγονάκι της το οποίο επιβίβασε σε ένα από τα αυτοκινητάκια, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, πριν βγει από την πίστα ένα άλλο αυτοκινητάκι που οδηγούσε παιδάκι, άθελά του έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να προκληθούν κατάγματα στο πόδι της.

Οπως καταγγέλλουν συγγενείς της 62χρονης γυναίκας στη συγκεκριμένη πίστα δεν υπάρχει σειρά για την επιβίβαση των μικρών παιδιών στα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα χάος στην προσπάθεια που καταβάλουν παιδιά και συγγενείς για να μπουν σε κάποιο από τα αυτοκινητάκια.

Προς το παρόν η οικογένεια της 62χρονης περιμένει να γίνει η επέμβαση στην 62χρονη ενώ δεν αποκλείουν να στραφούν και εναντίον του υπεύθυνου της πίστας θεωρώντας ότι φέρει σοβαρότατες ευθύνες για τον τραυματισμό της γυναίκας.

