Με σεμνότητα και τιμή, αλλά παρουσία λίγου κόσμου, ο Βόλος είπε σήμερα το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Κουντούρη, τον μακροβιότερο δήμαρχο στην ιστορία της πόλης. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, καθώς και φίλοι της οικογένειας, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Παρόντες ήταν ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, η πρώην υφυπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου Θάνος Θεοδώρου, οι πρώην δήμαρχοι Κυριάκος Μήτρου και Πάνος Σκοτινιώτης, η αντιδήμαρχος Έλενα Αντωνοπούλου, ο πρώην βουλευτής Μάκης Μπαλλής,
Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, με συγγενείς, λίγους φίλους και παλιούς συνεργάτες να συνοδεύουν τον εκλιπόντα στην τελευταία του κατοικία, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στην πόλη.
Αφήστε μια απάντηση