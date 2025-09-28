Με σεμνότητα και τιμή, αλλά παρουσία λίγου κόσμου, ο Βόλος είπε σήμερα το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Κουντούρη, τον μακροβιότερο δήμαρχο στην ιστορία της πόλης. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, καθώς και φίλοι της οικογένειας, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Παρόντες ήταν ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, η πρώην υφυπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου Θάνος Θεοδώρου, οι πρώην δήμαρχοι Κυριάκος Μήτρου και Πάνος Σκοτινιώτης, η αντιδήμαρχος Έλενα Αντωνοπούλου, ο πρώην βουλευτής Μάκης Μπαλλής,