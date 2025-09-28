Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 89

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ζωή Καλούσιου, Δημήτριος και Δέσπω Καλούσιου.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων, την Δευτέρα 29 – 9 – 2025 και ώρα 3.30 μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».