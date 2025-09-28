Νεκρός 50χρονος άνδρας ύστερα από σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ αυτοκίνητο (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 7 το απόγευμα της Κυριακής έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της Μελίας.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και η πυροσβεστική με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν από το όχημά του έναν άνδρα γύρω στα 45 έτη χωρίς τις αισθήσεις του.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν τον άνδρα που εξέπνευσε.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

