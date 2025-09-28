Σε ένα εργαλείο αλληλεπίδρασης με το κράτος έχει αρχίσει να εξελίσσεται το Gov.gr Wallet για περισσότερους από 3 εκατ. Έλληνες πολίτες που το έχουν ήδη εγκαταστήσει στο smartphone τους με τη νέα έκδοση να διαθέτει αρκετές νέες λειτουργίες, οι οποίες αναμένεται να εμπλουτιστούν περαιτέρω μέσα στους επόμενους μήνες.

Η καινούρια έκδοση του Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη στο Google Play και στο App Store εδώ και περίπου 10 μέρες και παρουσιάστηκε επισήμως την περασμένη Πέμπτη και μία από σημαντικότερες βελτιώσεις είναι η μεγαλύτερη ενσωμάτωση πολλών εκ των λειτουργιών του Gov.gr με σημαντικότερη την απευθείας χρήση του ψηφιακού βοηθού mAigov που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Μάλιστα, επειδή το mAigov είναι ενσωματωμένο στο Gov.gr Wallet δεν χρειάζεται ο πολίτης να πληκτρολογεί τα προσωπικά στοιχεία του καθώς ο βοηθός γνωρίζει με ποιον/α συνομιλεί.

Επιπλέον, πλέον υπάρχει και στο Gov.gr Wallet και η «Θυρίδα Πολίτη» με όλα τα ψηφιακά έγγραφα που έχει εκδώσει ο πολίτης, ο οποίος, ακόμη, μπορεί να δει άμεσα τον Προσωπικό Αριθμό του αλλά και να μεταβεί απευθείας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τη διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας του.

«Το Gov.gr Wallet εξελίσσεται, ώστε να κάνει την καθημερινότητα των πολιτών πιο απλή, πιο εύκολη. Δεν μιλάμε πια μόνο για μια εφαρμογή που αποθηκεύουμε τα έγγραφά μας, αλλά για ένα εργαλείο που πραγματικά διευκολύνει την αλληλεπίδραση των πολιτών με το κράτος» επισημαίνει στο CNN Greece ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Ο Ψηφιακός Βοηθός «mAigov» δε μας δίνει μόνο απαντήσεις σε ζητήματα Δημόσιας Διοίκησης, αλλά λειτουργεί ως action bot και μας βοηθάει να συντάξουμε υπεύθυνες δηλώσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κερδίζοντας χρόνο.

Η «Θυρίδα Πολίτη» σε εμφανές σημείο λειτουργεί πλέον ως ο πιο αξιόπιστος δίαυλος επικοινωνίας με το κράτος, μειώνοντας τον κίνδυνο εξαπάτησης από παραπλανητικά email ή μηνύματα. Μέσω ειδικού πλαισίου βλέπουμε ανά πάσα στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό» προσθέτει ο υπουργός.

Τι δείχνουν τα νούμερα

Οι Έλληνες πολίτες δείχνουν ότι οι προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες είναι κάτι που και τους ενδιαφέρει αλλά και το χρησιμοποιούν εκτενώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Gov.gr Wallet έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί 5.080.387 Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας, 3.858.535 Διπλώματα Οδήγησης, 98.719 Ψηφιακές Κάρτες Αναπηρίας, 322.952 Ψηφιακές Κάρτες Ανεργίας, 153.131 Κάρτες Δακτυλίου, 2.315.073 Στοιχεία Οχήματος, 213.133 Ακαδημαϊκές Ταυτότητες, 66.935 Άδειες χειριστή ταχύπλοου σκάφους και 165.971 Στοιχεία Ζώων Συντροφιάς.

Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία για τη χρήση του mAigov, στον οποίο έχουν γίνει 2.868.692 ερωτήματα. Μάλιστα, το ημερήσιο νούμερο των διαλόγων έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα άγγιξε τις 11.000 όταν τις πρώτες ημέρες ήταν στις 3.000.

Όσον αφορά τα θέματα των ερωτήσεων που κάνουν οι πολίτες, οι πιο συχνές αφορούν την ταυτότητα, την άυλη συνταγογράφηση, την υπεύθυνη δήλωση, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλά και ζητήματα που αφορούν τον κοινωνικό τουρισμό. Σημειωτέον ότι πλέον στη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet μπορεί ένας πολίτης να εκδώσει μία υπεύθυνη δήλωση απλά μέσω φωνητικών εντολών.

Ένα super app

Ένας σημαντικός αριθμός χρηστών του Gov.gr Wallet έχουν σπεύσει να «κατεβάσουν» την τελευταία αναβαθμισμένη έκδοση του Gov.gr. Συγκεκριμένα, ήδη το 86% των χρηστών iOS συσκευών έχουν κάνει την αναβάθμιση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο Android φθάνει στο 30%.

Ουσιαστικά, η νέα έκδοση αποτελεί ένα πρώτο βήμα για αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα super app για τους Έλληνες πολίτες όσον αφορά την αλληλεπίδραση τους με το κράτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα από μία εφαρμογή θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολυάριθμες από τις υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου ώστε να μη χρειάζεται να έχουν πολλαπλά apps, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι πιο εύκολη η διασύνδεση.

«Προσθέτουμε και θα συνεχίσουμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δυνατότητες, ώστε το Gov.gr Wallet να είναι ο προσωπικός κόμβος διασύνδεσης με το κράτος» επισημαίνει ο κ. Παπαστεργίου. «Σύντομα θα ενσωματώσουμε και τα στοιχεία των ακινήτων, μαζί με συνοδευτικά έγγραφα, όπως συμβόλαια και άδειες, καθώς και επαγγελματικές ιδιότητες. Επίσης, το «ψηφιακό μας πορτοφόλι» θα ανανεώνεται δυναμικά, ώστε πληροφορίες, όπως η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, να εμφανίζονται αυτόματα ενημερωμένες. Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε όλη την επαφή κράτους – πολίτη σε ένα ενιαίο, ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον: το νέο ψηφιακό πορτοφόλι της ψηφιακής Ελλάδας» σπεύδει να προσθέσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένα παράδειγμα εφαρμογών που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο Gov.gr Wallet του πολίτη είναι το MyStreet και το MyCoast, ενώ σταδιακά αναμένεται να δούμε πολλές ακόμη. Πάντως, δεν θα δούμε να ενσωματώνεται το MyHealth, καθώς ο ψηφιακός φάκελος υγείας είναι μία πολύ μεγάλη εφαρμογή και πλατφόρμα, ενώ επιπλέον δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή για να γίνει κάποια αντίστοιχη διασύνδεση με τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ.

Η ευρωπαϊκή διασύνδεση

Μία από τις πρώτες από τις νέες δυνατότητες θα είναι και η πιστοποίηση της ηλικίας τόσο των παιδιών όσο και ενηλίκων σε ειδικές περιπτώσεις όπως η συμμετοχή σε παιγνία στοιχηματισμού όπου το όριο είναι τα 21 έτη. Η πιστοποίηση της ηλικίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου επίσης αναμένουμε εξελίξεις καθώς έρχεται το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι.

Πρακτικά, αυτό που θα γίνει είναι ότι το Gov.gr Wallet θα αναβαθμιστεί από τεχνικής πλευράς και υποδομής προκειμένου να συνεργάζεται με άλλα ψηφιακά πορτοφόλια και πλατφόρμες των υπόλοιπων κρατών – μελών της ΕΕ. Ο στόχος της ΕΕ είναι μέχρι το 2030 να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να μετακινούνται χρησιμοποιώντας απλά το ψηφιακό πορτοφόλι τους.

Δημήτρης Μαλλάς

