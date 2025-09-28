Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, αδερφό & θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Σεπτεμβρίου 2025 & Ώρα: 4:30μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Μουζακίου

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 29/9/2025 & ΩΡΑ: 4:00.μ.μ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.24450 41423 & 6947429226

ΜΟΥΖΑΚΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΗΓΗ: mouzakinews.gr