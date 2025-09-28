Η δράση αποτέλεσε μέρος του παγκόσμιου θεσμού Distinguished Gentleman’s Drive, που εδρεύει στην Αυστραλία και στον Βόλο εκπροσωπήθηκε από τον κ. Δημήτρη Κογκέλη. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από ζητήματα ανδρικής υγείας, όπως η καθυστερημένη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη και η ψυχική υγεία των ανδρών. Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν χρήματα για τον διεθνή φορέα DGD, ο οποίος προωθεί την επιστημονική έρευνα στους τομείς αυτούς.

Δηλώσεις με βαρύ κοινωνικό αποτύπωμα

Ο πρόεδρος της Λέσχης «Φίλοι Ιστορικού Οχήματος» Βόλου, κ. Κώστας Καρακατσάνης, τόνισε:

«Η Λέσχη του Βόλου, πέρα από τη διάσωση και ανάδειξη των κλασικών οχημάτων ως πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοποίησε αυτή τη φορά τη δύναμη των ιστορικών αυτοκινήτων για να μεταδώσει μηνύματα πρόληψης και ενημέρωσης. Η εκδήλωση αποτέλεσε κομμάτι μιας παγκόσμιας κίνησης για την υγεία του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τον κοινωνικό ρόλο που θέλουμε να έχει η Λέσχη μας».

Ο Βόλος και η Ν. Αγχίαλος στο παγκόσμιο επίκεντρο

Η επιτυχία της διοργάνωσης ανέδειξε τον Βόλο και τη Νέα Αγχίαλο ως σημεία αναφοράς για την κλασική αυτοκίνηση, αποδεικνύοντας ότι η Λέσχη «Φ.Ι.Ο.» μπορεί να ενώνει το παρελθόν με το παρόν, δίνοντας ταυτόχρονα βήμα σε πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ: