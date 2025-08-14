Με δύο εκκρεμότητες, εκ των οποίων η μία τυπική, ένα μεγάλο ερωτηματικό σε ό,τι αφορά τεχνικό σύμβουλο που ενεπλάκη φαινομενικά αυτόκλητα στην υπόθεση και την πορεία που θα ακολουθηθεί για τον πρώην υπουργό, Κ. Καραμανλή και τους επτά Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών, (από το 2016 έως το 2023) βρίσκεται στην παρούσα φάση η δικαστική διερεύνηση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Εκκρεμότητες

Η πρώτη εκκρεμότητα αφορά στην απάντηση Γερμανικού εργαστηρίου σε ό,τι αφορά το σύστημα πυρασφάλειας της Hellenic Train.

Είναι η υπόθεση εκείνη στην οποία το ελληνικό δημόσιο δεν κατέβαλε επί μακρόν το ποσό των 3.030 ευρώ προκειμένου Γερμανικό πιστοποιημένο εργαστήριο να προχωρήσει σε δοκιμές και να διαπιστώσει εάν το υλικό των καθισμάτων βαγονιών που εστάλησαν είναι πυράντοχο ή όχι.

Τα χρήματα δόθηκαν στο εργαστήριο, οπότε αναμένεται η απάντησή του, η οποία θα σταλεί στον Εθνικό Οργανισμό Διαχείρισης Αεροπορικών Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος και «έτρεξε» την υπόθεση, καθώς ο εφέτης ανακριτής είχε απορρίψει σχετικό αίτημα συγγενών θυμάτων ως «αβάσιμο». Να σημειωθεί ότι εντοπίστηκαν από τεχνικούς συμβούλους συγγενών θυμάτων τα τρία τελευταία καθίσματα στο Β2 βαγόνι, τα οποία δεν είχαν καεί και συνεπώς μπορούσε να γίνει δοκιμή. Είναι άξια προβληματισμού η αντίδραση της ανάκρισης κατά την περίπτωση στην οποία το πόρισμα του Γερμανικού εργαστηρίου δείξει πρόβλημα σε επίπεδο πυρασφάλειας. Ο προβληματισμός πολλαπλασιάζεται καθώς παρόμοια βαγόνια κυκλοφορούν και σήμερα στον Ελληνικό σιδηρόδρομο.

Στο τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα σταλεί στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ η απάντηση του Γερμανικού Εργαστηρίου, οπότε ο Οργανισμός θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

Η δεύτερη εκκρεμότητα αφορά στο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εξαρχής είχε ειπωθεί ότι το πόρισμα θα αποσταλεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Επί αυτού δεν φαίνεται να έχει αλλάξει οτιδήποτε.

«Μυστήριο» με τεχνικό σύμβουλο

Ένα είδος εκκρεμότητας στην όλη υπόθεση αποτελεί και η απάντηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τεχνικό σύμβουλο που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην υπόθεση, αυτοπροσδιοριζόμενος ως επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου και εκπρόσωπός του σε επιτροπές του ΕΛΟΤ.

Η ανάκριση μοιάζει να προτάσσει τον συγκεκριμένο τεχνικό σύμβουλο ως τον μοναδικό ειδικό σε όλη τη χώρα και μάλιστα τον επικαλείται μετ’ επιτάσεως σε όλες τις απορριπτικές απαντήσεις σε αιτήματα συγγενών, τη στιγμή μάλιστα που στην υπόθεση υπάρχει η τεχνική έκθεση του καθηγητή του ΑΠΘ στο τμήμα Χημικής Μηχανικής κ. Κωνσταντόπουλου (για λογαριασμό του κρατικού ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και η πραγματογνωμοσύνη του επίσης καθηγητή του Εθνική Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Καρώνη, αμφότεροι με βαρύ βιογραφικό και διεθνή αναγνώριση.

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο πάντως ακόμη και μέσω AI για τον συγκεκριμένο τεχνικό σύμβουλο δεν απέδωσε καρπούς. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αναφέρεται στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτελείου ως επιστημονικός συνεργάτης, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες για επίβλεψη εργασιών φοιτητών ή για δημοσιεύσεις. Στην Google scholar και στην ScienceDirect για παράδειγμα δεν υπάρχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις του.

Επομένως ο μόνος αρμόδιος να δώσει απαντήσεις είναι η πρυτανεία του ΑΠΘ. Ο δικηγόρος και πατέρας θύματος κ. Αντώνης Ψαρόπουλος επικοινώνησε με το Αριστοτέλειο, ωστόσο οι ερωτήσεις του δεν έχουν ακόμη απαντηθεί. Δεν έχει απαντηθεί και η σχετική ανακριτική παραγγελία, παρότι θα ήταν πολύ απλό. Είναι ή όχι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου, εκπροσωπεί ή όχι το ΑΠΘ σε επιτροπές του ΕΛΟΤ, έχει ή όχι σύμβαση και ποιου είδους με το πανεπιστήμιο, ποιο είναι το επιστημονικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται;

Γενικοί Γραμματείς

Στο μεταξύ, εκκρεμές παραμένει και το ζήτημα με τους επτά (7) Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και υποδομών για την περίοδο από το 2016-2023. Σύμφωνα με πληροφορίες οι γενικοί γραμματείς και το ενδεχόμενο να ασκηθεί εναντίον τους δίωξη είναι ζήτημα του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου που θα εξετάσει και την περίπτωση του πρώην υπουργού Μεταφορών.

Πληροφορίες από δικαστικούς κύκλους αναφέρουν ότι η περίπτωση των Γενικών Γραμματέων σχετίζεται μεν με τον πρώην υπουργό, ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι δεν προκύπτει από τη μελέτη των ΦΕΚ με τις αρμοδιότητές τους αυτοτελής ευθύνη στην υπόθεση παρά μόνο συμμετοχική. Άρα με αυτό το δεδομένο κάθε άλλο παρά βέβαιη είναι η άσκηση εναντίον τους ποινικής δίωξης.

