Η Αεροπορική Βάση Λάρισας βρίσκεται πλέον σταθερά στον στρατηγικό χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις πρόσφατες εξελίξεις να ενισχύουν τον ρόλο της ως κόμβου αεροπορικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας μελών της Επιτροπής Κατανομής Πόρων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μεταξύ 8 και 12 Αυγούστου, συζητήθηκε εκτενώς η πορεία και οι προοπτικές των επενδύσεων στις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με έμφαση στις βάσεις της Σούδας και της Λάρισας.

Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Ρεπουμπλικανό Χαλ Ρότζερς, εξέτασε την πρόοδο των έργων εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των υποδομών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Οι Αμερικανοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις επενδύσεις, καθώς το 2026 θα είναι χρονιά νέων διαβουλεύσεων στις ΗΠΑ για την κατανομή κονδυλίων σε στρατιωτικές βάσεις ανά τον κόσμο – με τη Λάρισα να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.

Τα τελευταία χρόνια η αεροπορική βάση της πόλης έχει φιλοξενήσει μαχητικά αεροσκάφη, μεταγωγικά και μη επανδρωμένα UAV, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη επιχειρησιακή της αξία. Η γεωγραφική της θέση, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, την καθιστούν κρίσιμο σημείο για τις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται πιο μόνιμες και άμεσα ωφέλιμες για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς η αναβάθμιση της Λάρισας δεν αφορά μόνο την αμερικανική παρουσία, αλλά και την υποστήριξη της εθνικής άμυνας. Παράλληλα, η επικείμενη αναθεώρηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων της βάσης.

Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τη Λάρισα ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα και λειτουργικά σημεία επιχειρήσεων στην περιοχή, και η Αθήνα βλέπει σε αυτή την εξέλιξη έναν μοχλό για την ενίσχυση της ασφάλειας, της συνεργασίας και της στρατηγικής της θέσης.

