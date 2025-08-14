Είναι τουλάχιστον υποκριτικό, τη χρονική στιγμή που η Ελλάδα καίγεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά και η χώρα βιώνει την ίδια τραγική εικόνα, δάση να καταστρέφονται, περιουσίες να χάνονται, ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν, να σχεδιάζεται η εγκατάσταση ενός γιγαντιαίου φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 400 MW, εντός της περιοχής Natura 2000 Αντιχασίων – Μετεώρων.

Με κατάληψη 5.000 στρεμμάτων αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, με περίφραξη μήκους 120 χιλιομέτρων, εντός της οποίας θα υπάρξει καθολική αποψίλωση, και σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από κατοικίες.

Οι επισκέπτες του δεύτερου σε επισκεψιμότητα τουριστικού προορισμού της χώρας μας, των επιβλητικών Μετεώρων, θα βλέπουν τα ηλιακά πάνελ να ξεπροβάλλουν ανάμεσα από τους βράχους.

Η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα θα είναι ανυπολόγιστη· αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.ά. θα χάσουν το επάγγελμά τους και πολλοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους.

Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα και την πόλη των Τρικάλων, αυξάνεται στο μέγιστο βαθμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Τρικάλων δηλώνει ξεκάθαρα:

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε σχέδιο ενεργειακής λεηλασίας που γίνεται χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, κοινωνική συναίνεση και θεσμικό έλεγχο.

Είμαστε στο πλευρό του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών (ΣΕΠΑΜ), των αγροτών, των τοπικών κοινοτήτων και των κατοίκων που αντιστέκονται.

Είμαστε παρόντες στον πολιτικό, θεσμικό και νομικό αγώνα τους.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

Την επανεξέταση του άρθρου 50 – Ν.5035/2023 προς όφελος της προστασίας της αγροτικής γης.

Τη σύνταξη νέου Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, με όρους βιωσιμότητας, διαφάνειας και σεβασμού στις τοπικές κοινωνίες και τα οικοσυστήματα.

Την πλήρη εξαίρεση των περιοχών Natura από τέτοιας κλίμακας επεμβάσεις.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη λεηλασία της φύσης και του μόχθου των ανθρώπων της υπαίθρου. Δεν μπορεί να προχωρά με αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες, ερήμην των τοπικών κοινωνιών.