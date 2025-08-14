Νέα σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και πιθανή σύνδεση με το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εγείρονται, έπειτα από αναφορά της βουλευτού Λάρισας και Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελίας Λιακούλη, προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η αναφορά κοινοποιήθηκε επίσης στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με αίτημα την άμεση διερεύνηση ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τις καταγγελίες για σκοπίμως μη εφαρμοσμένο εμβολιασμό.

Η βουλευτής μεταφέρει την αγωνία των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, καθώς υπολογίζεται ότι έχουν χαθεί πάνω από 300.000 παραγωγικά ζώα, δηλαδή ένα τεράστιο ποσοστό του συνολικού ζωικού κεφαλαίου, με καταστροφικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε Λάρισα, Μαγνησία και άλλες περιοχές της χώρας.

Στην αναφορά υπογραμμίζεται πως η νόσος θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε εφαρμόσει μαζικό ή στοχευμένο εμβολιασμό, όπως συνέβη σε Ισπανία, Καταλονία και άλλες χώρες με επιτυχία.

Ο εμβολιασμός και η «σκιά» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πλέον ανησυχητικό κομμάτι της αναφοράς αφορά τις καταγγελίες κτηνοτρόφων – και του Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) – ότι η άρνηση του Υπουργείου να προχωρήσει σε εμβολιασμό δεν σχετίζεται με λόγους ασφάλειας των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως επίσημα υποστηρίζεται.

Αντίθετα, φέρεται να υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να μη φανεί ο πραγματικός αριθμός των ζώων στη χώρα, που υπολογίζεται σε 5,5–6 εκατομμύρια, ενώ στα έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται… 18 εκατομμύρια.

Η λογική, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είναι ότι ένας μαζικός εμβολιασμός θα αποκάλυπτε τις πραγματικές καταγραφές, φέρνοντας στην επιφάνεια πιθανές παρατυπίες και οικονομικές ατασθαλίες που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις και τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ευθύνες και συγκρούσεις αρμοδιοτήτων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγγέλλει το ΥΠΑΑΤ για καθυστερήσεις στη διάγνωση, άρνηση δήμων να υποδείξουν χώρους ταφής, χρόνια υποστελέχωση κτηνιατρικών υπηρεσιών και καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις για ζωοτροφές.

Από την άλλη, το Υπουργείο μεταθέτει την ευθύνη στην Περιφέρεια, ενώ διαφωνεί ακόμη και στον τρόπο εργαστηριακής διάγνωσης που προτάθηκε, επισημαίνοντας ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ΕΕ για αποζημίωση.

Η κ. Λιακούλη καταθέτει πλούσιο αποδεικτικό υλικό και ζητά προκαταρκτική εξέταση για την περιοχή της Λάρισας, σε συνεργασία με τους κτηνοτροφικούς φορείς, ώστε να διερευνηθούν:

η πιθανή ολιγωρία και παραλείψεις του κεντρικού κράτους,

η ενδεχόμενη συγκάλυψη του ζητήματος του εμβολιασμού ,

οι συνδέσεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το ζήτημα έχει εθνική διάσταση και αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία της κτηνοτροφίας σε όλη την Ελλάδα», τονίζει η Λαρισαία βουλευτής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της έρευνας σε εθνικό επίπεδο.

Η υπόθεση, αν επιβεβαιωθεί, δεν θα συνιστά μόνο υγειονομικό και αγροτικό σκάνδαλο, αλλά και μια από τις σοβαρότερες περιπτώσεις σκόπιμης συγκάλυψης που συνδέεται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων στον πρωτογενή τομέα.

