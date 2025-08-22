Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 25 έως 31 Αυγούστου 2025, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα είναι τα ακόλουθα:
1η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
- Δευτέρα (25/08/2025) και τις ώρες 18:00΄–01:00΄: Πύλη – Κοτρώνι – Βροντερό – Βλάχα – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Δέση – Αγ.Νικόλαος – Δροσοχώρι – Γαρδίκι – Αθαμανία.
- Τρίτη (26/08/2025) και τις ώρες 18:00΄–00:00΄: Ρίζωμα – Πλάτανος – Αρδάνι – Λαγκαδιά – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο – Κουμαριά – Αγριελιά – Διάσελο – Αχλαδοχώρι.
- Τετάρτη (27/08/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄: Κονισκός – Φλαμπουρέσι – Γερακάρι – Λογγά – Αχελινάδα – Μαυρέλι – Φωτεινό.
- Πέμπτη (28/08/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄: Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση.
- Παρασκευή (29/08/2025) και τις ώρες 08:00΄– 15:00΄: Πύλη – Στουρναρέικα – Βαθύρευμα – Λιβαδοχώρι – Ν. Πεύκη – Μοσχόφυτο – Βαλκάνο – Πολυνέρι – Μεσοχώρα – Αρματωλικό – Αετός – Παχτούρι – Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα.
- Κυριακή (31/08/2025) και τις ώρες 18:00 -00:00’ : Καλαμπάκα – Σκεπάρι – Γάβρος – Θεοτόκος – Αχλαδέα – Ασπροκκλησιά – Ψήλωμα – Κερασούλα – Αγ. Τριάδα.
2η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
- Δευτέρα (25/08/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄: Αμπέλια – Κλεινός – Καλογριανή – Γλυκομηλιά – Παλιοχώρι – Αηδόνα – Χρυσομηλιά – Ελάτη.
- Τρίτη (26/08/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄: Αγ. Δημήτριος – Ξηρόκαμπος – Οξύνεια – Αγναντιά – Σταγιάδες – Κακοπλεύρι – Αγιόφυλλο.
- Τετάρτη (27/08/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄: Μεγ. Κερασιά Ορθοβούνι – Τρυγώνα – Ανάληψη – Πεύκη – Κορυδαλλός – Παναγία – Μαλακάσι.
- Πέμπτη (28/08/2025) και τις ώρες 18:00΄- 01:00΄: Μηλότοπος – Ελάφι – Καλομοίρα – Ματωνέρι – Αμπελοχώρι – Καστανιά – Τριφύλια – Κρύα Βρύση.
- Παρασκευή (29/08/2025) και τις ώρες 18:00΄ – 00:00: Καστανιά – Αμάραντος – Στεφάνι – Δολιανά – Κρανιά – Καλλιρόη – Πολυθέα.
- Σάββατο (30/08/2025) και τις ώρες 08:00΄ – 14:00: Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Αγία Παρασκευή – Μηλιά – Κατάφυτο – Ανθούσα – Χαλίκι.
