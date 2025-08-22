Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 25 έως 31 Αυγούστου 2025, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα είναι τα ακόλουθα:

1η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δευτέρα (25/08/2025) και τις ώρες 18:00΄–01:00΄ : Πύλη – Κοτρώνι – Βροντερό – Βλάχα – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Δέση – Αγ.Νικόλαος – Δροσοχώρι – Γαρδίκι – Αθαμανία.

Πύλη – Κοτρώνι – Βροντερό – Βλάχα – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Δέση – Αγ.Νικόλαος – Δροσοχώρι – Γαρδίκι – Αθαμανία. Τρίτη (26/08/2025) και τις ώρες 18:00΄–00:00΄ : Ρίζωμα – Πλάτανος – Αρδάνι – Λαγκαδιά – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο – Κουμαριά – Αγριελιά – Διάσελο – Αχλαδοχώρι.

Ρίζωμα – Πλάτανος – Αρδάνι – Λαγκαδιά – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο – Κουμαριά – Αγριελιά – Διάσελο – Αχλαδοχώρι. Τετάρτη (27/08/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄ : Κονισκός – Φλαμπουρέσι – Γερακάρι – Λογγά – Αχελινάδα – Μαυρέλι – Φωτεινό.

Κονισκός – Φλαμπουρέσι – Γερακάρι – Λογγά – Αχελινάδα – Μαυρέλι – Φωτεινό. Πέμπτη (28/08/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄ : Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση.

Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση. Παρασκευή (29/08/2025) και τις ώρες 08:00΄– 15:00΄: Πύλη – Στουρναρέικα – Βαθύρευμα – Λιβαδοχώρι – Ν. Πεύκη – Μοσχόφυτο – Βαλκάνο – Πολυνέρι – Μεσοχώρα – Αρματωλικό – Αετός – Παχτούρι – Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα.

Πύλη – Στουρναρέικα – Βαθύρευμα – Λιβαδοχώρι – Ν. Πεύκη – Μοσχόφυτο – Βαλκάνο – Πολυνέρι – Μεσοχώρα – Αρματωλικό – Αετός – Παχτούρι – Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα. Κυριακή (31/08/2025) και τις ώρες 18:00 -00:00’ : Καλαμπάκα – Σκεπάρι – Γάβρος – Θεοτόκος – Αχλαδέα – Ασπροκκλησιά – Ψήλωμα – Κερασούλα – Αγ. Τριάδα.

2η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ