Την έντονη ανησυχία του για τον τρόπο διαχείρισης των νεκρών ζώων που προκύπτουν από τα πρόσφατα κρούσματα ευλογιάς προβάτων στην περιοχή, εκφράζει με επιστολή του προς τον Δήμο και τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Μιχάλης Μπαγιώτης.

Ο κ. Μπαγιώτης επισημαίνει πως η μέχρι σήμερα πρακτική ταφής μπροστά από τα ποιμνιοστάσια, πέρα από την επιβάρυνση της καθημερινότητας των κτηνοτρόφων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Στην επιστολή του τονίζει την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος στον καθορισμό και την οριοθέτηση χώρου υγειονομικής ταφής, τηρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής, με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά ευλογιάς των προβάτων στην περιοχή μας, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη ανησυχία μου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των νεκρών ζώων. Η μέχρι τώρα πρακτική ταφής μπροστά από τα ποιμνιοστάσια, εκτός από την επιβάρυνση της καθημερινότητας των κτηνοτρόφων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Κρίνω αναγκαίο ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό και την οριοθέτηση κατάλληλου χώρου υγειονομικής ταφής, τηρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευθεί τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία των κατοίκων της Φαρκαδόνας.

Ως αντιπολίτευση, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με προτάσεις και να συνεργαστούμε εποικοδομητικά, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.».