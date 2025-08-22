Νεκρική σιγή επικρατεί αυτή την ώρα στη γειτονιά της Κωνσταντά, όπου νωρίτερα το πρωί, σημειώθηκε η φρικτή συζυγοκτονία που συγκλονίζει τον Βόλο. Κανείς δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει το άγριο σκηνικό που εκτυλίχθηκε δίπλα από τα σπίτια τους, με θύμα μία 36χρονη γυναίκα, που άφησε την τελευταία της πνοή, μέσα σε μια λίμνη αίματος, μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Οπως λένε γείτονες στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, το ζευγάρι είχε μετακομίσει στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντά 18, λιγότερο από έναν χρόνο πριν.

Συγκλονισμένοι περιγράφουν ότι η άτυχη 36χρονη ήταν μία γυναίκα ήσυχη, εργατική, που εργαζόταν σε εργοστάσιο και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά. Ηταν αφοσιωμένη στην ανατροφή των τεσσάρων παιδιών που απέκτησε μαζί με τον δράστη και συγχρόνως πάλευε για το μεροκάματο. Το μεγαλύτερο παιδί τους είναι ένα κορίτσι 18 ετών και το μικρότερο ένα αγοράκι μόλις έξι ετών.

Οπως λένε, για τον σύζυγο δεν είχαν άποψη. Απλώς τον έβλεπαν να κυκλοφορεί στη γειτονιά, δεν είχε όμως αναπτύξει σχέσεις με περιοίκους.

Ακουγαν συχνά το ζευγάρι να μαλώνει, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να γίνει έγκλημα.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Συγκλονισμένοι γείτονες δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε δίπλα από τα σπίτια τους. Το σκηνικό του εγκλήματος στήθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου βρέθηκε πεσμένη και μέσα σε λίμνη αίματος η άτυχη γυναίκα, που αιμορραγούσε ακατάσχετα, στα χέρια της μεγαλύτερης κόρης της. Μπροστά της κομμάτια από σπασμένα τζάμια από την είσοδο της πολυκατοικίας. Περαστικός από την πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά είδε τον δράστη στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, άκουσε φωνές, κοντοστάθηκε και τον είδε να πέφτει πάνω στη τζαμαρία και να εξαφανίζεται τρέχοντας ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος. Μάλωνε από το πρωί το ζευγάρι – Μητέρα τεσσάρων παιδιών η γυναίκα που δολοφονήθηκε Φρίκη προκαλούν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του άγριου φονικού. Η γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, είναι ηλικίας 36 ετών, μητέρα τεσσάρων παιδιών. Εμενε με τον δράστη σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου σε πολυκατοικία στην οδό Κωνσταντά 18. Ο δράστης είναι ηλικίας περίπου 40 ετών. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι ακουγόταν να μαλώνει από νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ. Κανένας, όμως, δεν φαντάστηκε την τραγική εξέλιξη που θα έπαιρνε το οικογενειακό επεισόδιο. Επίσης, το ζευγάρι δεν είναι πολύ γνωστό στην περιοχή. Η κόρη καλούσε σοκαρισμένη το ΕΚΑΒ για βοήθεια μετά τη συζυγοκτονία Κάτοικοι από τη γειτονιά, αναφέρουν ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ η κόρη του ζευγαριού, που ήταν σε τραγική κατάσταση. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφθασε στο σημείο μετά από 20’ λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η γυναίκα που ήταν αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, ήταν ήδη νεκρή. Η νεκροψία θα «φωτίσει» πως ο δολοφόνος σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του Σε «κόκκινο» συναγερμό τέθηκαν οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου Βόλου μετά το φριχτό έγκλημα. Η σορός της μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο. Η Ασφάλεια Βόλου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Νοσοκομείου, καθώς παράλληλα θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής. Πηγές μέσα από το Αχιλλοπούλειο τόνισαν στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ πως ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα μεταφερθεί η σορός στη Λάρισα για να γίνει η νεκροψία και στη συνέχεια να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Οι ίδιες καλά πληροφορημένες πηγές είπαν επίσης ότι η άτυχη γυναίκα φέρει τραύματα στην καρωτίδα, στα χέρια και στην πλάτη.

ΠΗΓΗ: www.taxydromos.gr