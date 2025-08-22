Ο Wang ανήκει στη νεότερη γενιά ταλαντούχων εκπροσώπων της ελληνικής rap σκηνής. Έχει

κατακτήσει το κοινό με τις κυκλοφορίες του, αλλά και το σεβασμό των καλλιτεχνών του είδους

του και όχι μόνο. Με πάνω από 600.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify και εκατομμύρια

συνολικές ακροάσεις, ο Wang συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του στη μουσική σκηνή,

συνδυάζοντας το ελληνικό drill με προσωπικές αφηγήσεις που αγγίζουν.Φέτος βγαίνει ξανά στο δρόμο, για να επισκεφτεί πόλεις – σταθμούς της χώρας και να χαρίσει

μοναδικές στιγμές στο κοινό.

Επόμενη στάση: Τρίκαλα

Tickets

General Presale Ticket: 15€

WANG LIVE ΤΡΙΚΑΛΑ // 11.09.2025 // ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ