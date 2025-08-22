Η Σκιάθος προσθέτει ακόμη ένα λαμπερό όνομα στη λίστα των διεθνών προσωπικοτήτων που την επισκέπτονται αυτό το καλοκαίρι. Ο παγκόσμιος μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, κατέφθασε με την εντυπωσιακή του θαλαμηγό M’BRACE, η οποία αγκυροβόλησε στην παραλία Διαμάντι.

Με τη γνωστή κοσμοπολίτικη αύρα του, ο Μέρντοχ απόλαυσε τις βουτιές του στα γαλαζοπράσινα νερά των Μάραθων, ενώ οι εκλεκτοί καλεσμένοι του επιδόθηκαν σε παιχνίδια στη θάλασσα και sup, απολαμβάνοντας την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας και χαλάρωσης.

ΠΗΓΗ: skiathoschannel.gr