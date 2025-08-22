Από την Οδύσσεια έως το Αργυροπούλι Τυρνάβου, οι μηλολωτοί της Μαρίας Τσιγάρα κερδίζουν το καταναλωτικό κοινό.

Στον Κόλπο της Σύρτης, στις ακτές της Βορείου Αφρικής όπου διοικητικά ανήκουν στην Τυνησία, ταυτίζεται η μυθική χώρα των Λωτοφάγων, το νησί που ο Οδυσσέας επισκέφθηκε και προσπάθησε να διατάξει με το ζόρι τους συντρόφους του να τον ακολουθήσουν ξανά προς την Ιθάκη.

Και αν η μυθιστορία έχει τη δική της κωδικοποιημένη σημασία, στον Δήμο Τυρνάβου, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

Το χωριό των Λωτοφάγων, δεν βρίσκεται σε νησί, αλλά κάτω από την ιστορική Μελούνα. Το Αργυροπούλι που έχει παράδοση στον πρωτογενή τομέα και στα αγροτικά προιόντα, έχει να καυχιέται για ένα προιόν, που δεν υπάρχει αλλού μέσα στον διευρυμένο Δήμο Τυρνάβου και αφορά τους μηλολωτούς.

Από το 2010 η αγρότισσα Μαρία Τσιγάρα, εξελίσσοντας την οικογενειακή της παράδοση επάνω σε καλλιέργειες όπως τα αμύγδαλα, οι ελιές, τα αμπέλια και τα ρόδια, προχώρησε στη φύτευση 800 δένδρων μηλολωτών με την εξαιρετική γλυκιά γεύση τους να κερδίζει σε χονδρική και εμπορική το καταναλωτικό κοινό.

Ένας καρπός που στη Βόρεια Ευρώπη (Ρωσία, Γερμανία, Φινλανδία) θεωρείται υπερτροφή και μάλιστα η αγαπημένη τροφή των αστροναυτών, άρχισε να καλλιεργείται αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα (στη περιοχή της Βέροιας) και να επεκτείνεται και προς το Νότο, με τις ποικιλίες “Χάνα Φούγιου” και “Τσίρο” να βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης και σοδειάς στο Κτήμα Τσιγάρα κάθε μέσα του Οκτώβρη.

“Ένα φρούτο που είτε σαν καρπός, είτε μεταποιημένο σε μαρμελάδα και κομπόστα συνδυάζεται με άλλα συστατικά φρούτων, δημιουργώντας μια υπερτροφή, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό” τονίζει η Μαρία Τσιγάρα, που από την ηλικία των 19 ετών ασχολείται καθημερινά με τη γη και τα παράγωγα προιόντα της, μαζί με την οικογένειά της.

Μάλιστα αναλύοντας το σκεπτικό της να ασχοληθεί με μια πρωτότυπη καλλιέργεια μας αναφέρει πως: “Επειδή είναι μια ιδιαίτερη τροφή, έχοντας μάλιστα χαμηλό κόστος καλλιέργειας, ελάχιστους ψεκασμούς προστασίας και είναι βιολογική η ενασχόλησή του, θέλαμε να συνεχίσουμε να παράγουμε φρούτα με την υγιεινή και τη καινοτομία να συνδυάζουν ένα αποτέλεσμα ασφαλές για τον ανθρώπινο οργανισμό”.

Η γενικότερη φιλοσοφία της οικογένειας Τσιγάρα έγκειται μάλιστα στον συνδυασμό ποιότητας και ποσότητας, ισορροπώντας επάνω σε μια αντίληψη, που περνά μέσα από την καθημερινή ενασχόληση στο χωράφι.

“Οι μηλολωτοί περιέχουν υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, το 80% είναι νερό, βιταμίνες όπως η C, η Α, η Κ, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, σελήνιο ενώ αποτελούν μια εξαιρετική πηγή ισχυρών αντιοξειδωτικών όπως τα καροτενοειδή και τα φλαβονοειδή. Οι δίαιτες πλούσιες σε αυτές τις ενώσεις έχουν συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο ορισμένων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη” επισημαίνει καταλήγοντας η Μαρία Τσιγάρα.

Από την αρχαιοελληνική περίοδο έως και σήμερα, οι μηλολωτοί εξελίσσονται στο πέρας του χρόνου, τοποθετώντας την διατροφική τους αξία, ψηλά πλέον στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

ΠΗΓΗ: t-roi.gr