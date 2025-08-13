Ο Δήμος Πύλης προχωρά με εντατικούς ρυθμούς σε έργα που αφορούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αγροτικών δρόμων, με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών και την ασφαλή μετακίνηση προς τις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Συγκεκριμένα στο Ελευθεροχώρι (Δ.Κ. Δήμου Πύλης) γίνονται εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν διαμόρφωση και εξομάλυνση του οδοστρώματος, αποκατάσταση φθορών που προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες, καθαρισμού αποστραγγιστικών τάφρων, καθώς και διάστρωση με κατάλληλα και αδρανή υλικά που απαιτείται.

Στα έργα βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και υπεύθυνος των μηχανημάτων κ. Χρήστος Ζιάκας ο οποίος συντονίζει τις παραπάνω εργασίες.

Οι εργασίες εκτελούνται σταδιακά σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με προτεραιότητα τα σημεία που έχουν καταγραφεί προβλήματα προσβασιμότητας και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.

Με αυτό το έργο ο Δήμος αποδεικνύει έμπρακτα την δέσμευσή του στην υποστήριξη των κατοίκων και την αναβάθμιση των υποδομών της υπαίθρου.