Στη σύλληψη ενός 61χρονου κυνηγού προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός σκύλου έξω από το Δημοτικό Κυνοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης πυροβόλησε το ζώο με κυνηγετικό όπλο, χρησιμοποιώντας μονόβολα φυσίγγια που προορίζονται για το κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, όπως τα αγριογούρουνα. Η πράξη του καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του κυνοκομείου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Γλαφυρών Μαγνησίας.

Η Αστυνομία κάνει λόγο για ιδιαίτερα επικίνδυνη συμπεριφορά, καθώς ο 61χρονος κυκλοφορούσε εκτός κυνηγετικής περιόδου οπλισμένος και, σύμφωνα με τα στοιχεία, σκότωσε το ζώο χωρίς κανέναν λόγο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κακούργημα, ενώ οι αρχές διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση.