Δυναμική συγκέντρωση και κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στην Καλαμπάκα μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψη για αναψυχή στα Μετέωρα Ισραηλινών δολοφόνων στρατιωτών των IDF.

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην είσοδο της Καλαμπάκας, ενώ αργότερα διαδήλωσαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης στέλνοντας ηχηρό μήνυμα:

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες είναι ανεπιθύμητοι!!!

Να γυρίσουν οι πίσω!!!

Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου!!!

Στην πορεία κυριάρχησαν τα συνθήματα: «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά» και «Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφή, ΝΑΤΟ – ΕΕ και Ισραηλινοί!». Στο τέλος της πορείας, οι διαδηλωτές έδωσαν αγωνιστικό ραντεβού για τις 24/8 ημέρα πανελλαδικής δράσης αλληλεγγύης των σωματείων προς τον παλαιστινιακό λαό.

Να σημειωθεί ότι ο «κρατικός μηχανισμός» του αστικού κράτους συνέχισε να κάνει τον bodyguard και τον τροχονόμο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να συνοδεύουν τους φονιάδες των IDF , χρησιμοποιώντας τους πιο απομακρυσμένους δρόμους, ώστε να μεταβούν στα Μετέωρα, χωρίς να «συναντηθούν» με τους διαδηλωτές.

Άλλωστε ο «κρατικός μηχανισμός» και οι δυνάμεις καταστολής του φυγάδευσαν λίγες ώρες νωρίτερα τα συγκεκριμένα γκρουπ Ισραηλινών δολοφόνων –«τουριστών», από το λιμάνι του Βόλου, όπου μετά από πολύωρη καθυστέρηση τους αποβίβασε το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Εκεί κατά την άφιξή τους εισέπραξαν την αντίδραση των σωματείων και των φορέων του Βόλου.