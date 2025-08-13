Δεκάδες πολίτες, μέλη του ΠΑΜΕ, συνδικαλιστικών σωματείων, συλλογικοτήτων, αλλά και απλοί Βολιώτες, έδωσαν το «παρών» το απόγευμα στην παραλία του Βόλου και στον φάρο του κυματοθραύστη, σε μια δυναμική κινητοποίηση με συνθήματα, πανό και παλαιστινιακές σημαίες.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο είχε καταπλεύσει το πρωί στο λιμάνι της πόλης, μεταφέροντας –μεταξύ άλλων– και Ισραηλινούς τουρίστες. Το πλοίο απέπλευσε με επόμενο προορισμό τον Πειραιά, υπό το βλέμμα των συγκεντρωμένων που, με συνθήματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην παρουσία του.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε ειρηνικά, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους, καταγγέλλοντας –όπως ανέφεραν– τον πόλεμο και τον αποκλεισμό της Γάζας.