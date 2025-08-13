Με ιδιαίτερη χαρά και επιτυχία συμμετείχε η Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων στο 2ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Δήμου Κόνιτσας, που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Αυγούστου 2025 στην κεντρική πλατεία της Κόνιτσας.

Το φεστιβάλ φιλοξένησε φέτος τέσσερις φιλαρμονικές: τη Φιλαρμονική Δήμου Κόνιτσας “Ελευθέριος Χ. Παγγές”, τη Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων, τη Φιλαρμονική Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης “Ο Σκουφάς” και τη Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδας.Η πρώτη ημέρα του φεστιβάλ ξεκίνησε με παρέλαση στους δρόμους της Κόνιτσας και άνοιξε μουσικά με τη Φιλαρμονική του Δήμου Κόνιτσας υπό τη διεύθυνση του κ. Χρήστου Γεωργάνου. Ακολούθησε η εμφάνιση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων, υπό τη διεύθυνση της κ. Μαίρης Μητσοπούλου, με ένα δυναμικό και ποικίλο πρόγραμμα που συνδύαζε ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες. Το ρεπερτόριο περιλάμβανε έργα Ελλήνων συνθετών, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, αλλά και κλασικά κομμάτια από τον χώρο του διεθνούς ροκ και μέταλ, με συγκροτήματα όπως οι AC/DC, οι Metallica και οι The White Stripes. Το φινάλε της βραδιάς ήταν η εντυπωσιακή σύμπραξη με τη Φιλαρμονική Κόνιτσας στην Misirlou, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Ανδρέας Παπασπύρου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλες τις φιλαρμονικές και συνεχάρη τους μουσικούς για την υψηλής ποιότητας εμφάνιση και την αξιέπαινη δουλειά τους.

Η Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Κόνιτσας για τη φιλοξενία, καθώς και το κοινό για την ενθουσιώδη υποδοχή και την υποστήριξή του. Η εμπειρία αυτή αποτελεί ακόμη έναν σταθμό στη συνεχή μουσική πορεία της φιλαρμονικής και ενισχύει τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με άλλες μουσικές μπάντες της χώρας.