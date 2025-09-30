Συνελήφθη, χθες (29-09-2025) το απόγευμα στα Τρίκαλα, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, λίγο νωρίτερα, αφαίρεσε -1- ποδήλατο. Το αφαιρεθέν ποδήλατο κατασχέθηκε.