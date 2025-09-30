Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει τους δημότες ότι την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας, στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων-25».

Η άσκηση θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. με σήμανση αεροπορικής επίθεσης (διάρκεια 60 δευτερολέπτων, ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης), και θα ακολουθήσουν άλλες φάσεις όπως σήμανση λήξης συναγερμού, επαναλήψεις σε διάφορους τομείς της επικράτειας και προειδοποιητικές ενέργειες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εκδοθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η άσκηση «Παρμενίων-25» αποτελεί ένα εθνικό εγχείρημα ενημέρωσης και δοκιμής των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και συναγερμού. Στόχος είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η ενημέρωση του πληθυσμού για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε έκτακτες καταστάσεις.

Ο Δήμος Μετεώρων καλεί τους δημότες να μην ανησυχήσουν για τον ήχο των σειρήνων και των καμπανών — πρόκειται για άσκηση ρουτίνας.