Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με αφορμή την κλήση σε απολογία του δημάρχου Καισαριανής και 20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση επειδή αποφάσισαν να μην ασκήσουν έφεση σε πρωτόδικη θετική για εργαζόμενους απόφαση, δηλώνει τα εξής:

Σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση του νέου Δημοτικού Κώδικα και επανακαθορίζεται η καταστατική θέση των αιρετών, η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην υποχρεωτική άσκηση ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης, όπως αυτή επιβλήθηκε με την τροποποίηση του νόμου «Καλλικράτης». Η ρύθμιση αυτή πλήττει ευθέως τα δικαιώματα των εργαζομένων και καταστρατηγεί την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λειτουργώντας ενάντια στον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του θεσμού. Επιπλέον, η πρόβλεψη ποινικών συνεπειών σε αιρετούς, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος με δόλο, σε περίπτωση που δεν προσβάλλουν δικαστικές αποφάσεις, δημιουργεί ένα κλίμα θεσμικής πίεσης και εκφοβισμού, που αντιστρατεύεται ευθέως την ελεύθερη και υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας ζητά:

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την ανάκληση της κλήσης σε απολογία του δημάρχου και των 20 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής.

Την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 37 του Ν. 4915/2022, η οποία υποχρεώνει τις Δημοτικές Αρχές να ασκούν έφεση σε θετικές για τους εργαζόμενους πρωτόδικες αποφάσεις.

Την μετατροπή των σχέσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα.

Χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών των Δήμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Δήμαρχος Τρικκαίων