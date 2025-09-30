Το ξενόγλωσσο τμήμα των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων (ΣΤΑΘΜΟΣ – ΦΡΟΥΡΙΟ –ΟΜΟΝΟΙΑ) παίρνει την πρωτοβουλία και αγκαλιάζει την πολυμορφία με τις 24 γλώσσες της Ευρώπης, γιορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών με τα παιδιά.

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών στα ξενόγλωσσα εργαστήρια των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων (ΣΤΑΘΜΟΣ –ΦΡΟΥΡΙΟ-ΟΜΟΝΟΙΑ) στις 26 Σεπτεμβρίου, επανεκκινεί μία σειρά δράσεων που έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι και οι οποίες θα συνεχιστούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σκοπός της πρωτοβουλίας, η υποστήριξη των δεξιοτήτων των παιδιών στις ξένες γλώσσες και η καλλιέργεια του σεβασμού στις κουλτούρες που «κουβαλούν» οι ευρωπαϊκές γλώσσες.

Διασκεδαστικά παιχνίδια, ζωγραφική, έξυπνα κουίζ, σταυρόλεξα, κινητικά παιχνίδια, projects και κυνήγι ξενόγλωσσου θησαυρού είναι μόνο λίγες από τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαν παιδιά και εκπαιδευτικοί με αστείρευτο κέφι!

Ακολουθώντας το σύνθημα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

«Οι γλώσσες ανοίγουν την καρδιά και το μυαλό», οι εκπαιδευτικοί κ. Δήμητρα Κούτσικου (γαλλικά), Γλυκερία Στεφανή (γερμανικά) και Ειρήνη Δημουλά (αγγλικά) μεταφέρουν μηνύματα και αφήνουν ελεύθερη τη δημιουργικότητα των παιδιών.