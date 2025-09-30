Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, τα σωματεία και τα συνδικάτα του Νομού Τρικάλων που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον απεργό πείνας κ. Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι, και των υπολοίπων οικογενειών θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη.

Απαιτούμε να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημά για άμεση έγκριση της άδειας εκταφής για να μάθει τα πραγματικά αίτια της δολοφονίας του παιδιού του, όπως και δεκάδων συγγενών, που απαιτούν να συνεχιστεί η ανάκριση που έκλεισε άρον-άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά.

Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξη μας στον αγώνα των γονιών των θυμάτων για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια προστασίας των υπευθύνων του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, τη χυδαιότητα της άρνησης στους συγγενείς ακόμα και την εκταφή των ανθρώπων τους προσπαθώντας να εμποδίσουν την ανάδειξη της πραγματικής αιτίας της δολοφονίας που δεν είναι άλλη από τις εγκληματικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος.

Με τον αγώνα μας θα εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης για την πραγματική δικαίωση για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Θα το πάμε μέχρι τέλους… ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

– ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤ. ΕΤΑΙΡ. ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ – ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “ΤΡΙΚΚΗ”

– ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΥΠΝΟΥ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ-COSMOTE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΕΡ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ ΤΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Μ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ- Ε.Λ.Μ.Ε.Τ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

– ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ -ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ( Πρώην ΠΕΔ Υ)

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΦΚΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ