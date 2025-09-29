Μια μοναδική και γεμάτη συγκίνηση ημέρα έζησαν ο Απόστολης Μπαρδας και η Xριστίνα Μπέσα, που το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 ένωσαν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου, ενώ ταυτόχρονα βάπτισαν την κορούλα τους, τη μικρή Κωνσταντίνα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στα Σαράγια Τρικάλων, παρουσία συγγενών και φίλων που μοιράστηκαν με το ζευγάρι τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους.

Η Κριστίνα εντυπωσίασε με την κομψότητα του λευκού της νυφικού, που αγκάλιαζε αρμονικά τη σιλουέτα της, ενώ ο Απόστολης επέλεξε ένα σικάτο μπλε κοστούμι. Στιγμές τρυφερότητας και αγάπης κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό στα σκαλιά της εκκλησίας.

Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν υπέροχο μπουφέ με γλυκά, διακοσμημένο με ροζ, λευκά και χρυσά μπαλόνια που έδωσαν παραμυθένιο τόνο στη γιορτή, ενώ το χαμόγελο των νεονύμφων και της μικρής πρωταγωνίστριας «έκλεψε» τις καρδιές όλων.

Κουμπάροι και νονοί του ζευγαριού ήταν οι Βασίλης και Φωτεινή Αντωνίου, που στάθηκαν δίπλα στον Απόστολη και την Κριστίνα με αγάπη και ευχές για μια κοινή ζωή γεμάτη ευτυχία και δημιουργία.

Το trikalaview.gr εύχεται στο ζευγάρι να ζήσουν πάντα ευτυχισμένοι, με τη μικρή τους να μεγαλώνει γεμάτη αγάπη, υγεία και χαμόγελα.

ΦΩΤΟ: Σωτήρης κ Κατερίνα Καλογιάννη