Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, η Διευθύντρια του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων, κ. Ηλιάδη Αμαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων υποδέχτηκαν στον χώρο του σχολείου τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α’ Τάξης, προκειμένου να τους ενημερώσουν για θέματα που σχετίζονται με:

την ομαλή μετάβαση των παιδιών τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο,

την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας,

τον Σχολικό Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας,

τη φοίτηση,

τη συμπεριφορά και

την επίδοση των μαθητών.

Η συμμετοχή των γονέων-κηδεμόνων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που ανέδειξε το ενδιαφέρον και την αγαστή πρόθεσή τους για συνεργασία με το σχολείο.

Κατά την ευσύνοπτη και περιεκτική εισήγησή της, η Διευθύντρια παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη φοίτηση και τη λειτουργία του σχολείου, δίνοντας έμφαση στα σημεία που αφορούν άμεσα τη σχολική ζωή των μαθητών.

Μετά την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, η οποία αφορούσε στα γνωστικά αντικείμενα του καθενός, ακολούθησε ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος, κατά τον οποίο διατυπώθηκαν παιδαγωγικοί προβληματισμοί, ανταλλάχθηκαν απόψεις και εκφράστηκε ομόφωνα διάθεση συνεργασίας από όλες τις πλευρές.

Η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θεωρούν τη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες βασική προτεραιότητα, με στόχο πάντα την πρόοδο και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας.